ЕС не уходит из Ирака, несмотря на обстановку

Решимость Евросоюза следовать обязательствам перед Ираком неизменна, заявил официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано.

"В Ираке у нас находится делегация (постоянное представительство - ИФ) ЕС. И у нас в Ираке также есть гражданская миссия. Мы не уходим", - сказал пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

"Мы решительно настроены продолжать выполнять наши обязательства перед иракцами, потому что мы работаем в областях, которые служат интересам населения Ирака и двусторонних отношений между Ираком и ЕС", - отметил Стано.