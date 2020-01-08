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Дальнее зарубежье 08.01.2020 15:51

ЕС не уходит из Ирака, несмотря на обстановку

Решимость Евросоюза следовать обязательствам перед Ираком неизменна, заявил официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано.

"В Ираке у нас находится делегация (постоянное представительство - ИФ) ЕС. И у нас в Ираке также есть гражданская миссия. Мы не уходим", - сказал пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

"Мы решительно настроены продолжать выполнять наши обязательства перед иракцами, потому что мы работаем в областях, которые служат интересам населения Ирака и двусторонних отношений между Ираком и ЕС", - отметил Стано.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, ИРАК, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]