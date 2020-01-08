Главы МИД Украины и Ирана договорились координировать действия следственных групп

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом договорился о координации действий следственных групп обеих стран по выяснению причин крушения украинского самолета Boeing 737 в Тегеране.
"Говорил с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом.. Договорились тесно координировать дальнейшие действия наших следственных групп, чтобы определить причину ужасной авиакатастрофы PS752 в Тегеране", - написал украинский министр в Twitter в среду.
Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 6:30) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.
Среди погибших - 11 граждан Украины (в том числе 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.
Президент Алиев назначил Анара Гулиева главой Госкомитета по градостроительству и архитектуре
Баку обещает ответить Еревану за убийство азербайджанского пограничника на границе с Арменией - МИД
В Фонде помощи ВС Азербайджана на начало 2020 года накоплено более $63 млн
Путин: поставки российского газа в Турцию в 2019 году составили 24 млрд куб.м
Новак назвал "Турецкий поток" одним из крупнейших в мире инфраструктурных проектов
Новак поблагодарил президентов России и Турции за поддержку и постоянное внимание к проекту "Турецкий поток"
Президент Алиев соболезнует Рухани и Зеленскому в связи с авиакатастрофой в Тегеране
Турпоток в Азербайджан в 2019 вырос на 11,4% - ГАТ
Граждан Азербайджана не было на борту разбившегося украинского самолета в Тегеране – МИД
Президент Алиев выделил 2,1 млн манатов на улучшение доступа к питьевой воде в Агджабединском районе
Президент Алиев подписал распоряжение о назначения в судебную систему в Нахчыванской Автономной республике
ИВ Исмаиллинского района направит около 1 млн манатов на восстановление домов после землетрясения
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) будет работать в нерабочие дни
Bakcell и ASAN Məktub организовали праздник для детей страдающих лейкемией
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г