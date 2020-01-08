Главы МИД Украины и Ирана договорились координировать действия следственных групп

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом договорился о координации действий следственных групп обеих стран по выяснению причин крушения украинского самолета Boeing 737 в Тегеране.

"Говорил с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом.. Договорились тесно координировать дальнейшие действия наших следственных групп, чтобы определить причину ужасной авиакатастрофы PS752 в Тегеране", - написал украинский министр в Twitter в среду.

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 6:30) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (в том числе 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.