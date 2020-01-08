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Дальнее зарубежье 08.01.2020 15:52

Педро Санчес официально возглавил первое коалиционное правительство в новейшей истории Испании

Педро Санчес, генсек Испанской социалистической рабочей партии, принес присягу в среду, официально вступив в должность премьер-министра страны, сообщают западные СМИ.

Церемония проходила в присутствии короля Испании Филиппа VI.

СМИ напоминают, что таким образом Санчес стал главой первого коалиционного правительства Испании в новейшей истории страны - с 1975 года, момента окончания диктатуры каудильо Франсиско Франко.

Накануне депутаты испанского парламента поддержали кандидатуру Педро Санчеса на посту председателя правительства. Кандидатура Санчеса была утверждена голосованием во втором туре с небольшим перевесом. В его поддержку проголосовали 167 депутатов, 165 - высказались против, еще 18 депутатов воздержались от голосования.

В Испании за год дважды прошли выборы, а правительство работало в статусе исполняющего обязанности с весны.

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Тэги: ИСПАНИЯ, САНЧЕС, ПРЕМЬЕР, ПРИСЯГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]