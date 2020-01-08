Педро Санчес официально возглавил первое коалиционное правительство в новейшей истории Испании

Педро Санчес, генсек Испанской социалистической рабочей партии, принес присягу в среду, официально вступив в должность премьер-министра страны, сообщают западные СМИ.

Церемония проходила в присутствии короля Испании Филиппа VI.

СМИ напоминают, что таким образом Санчес стал главой первого коалиционного правительства Испании в новейшей истории страны - с 1975 года, момента окончания диктатуры каудильо Франсиско Франко.

Накануне депутаты испанского парламента поддержали кандидатуру Педро Санчеса на посту председателя правительства. Кандидатура Санчеса была утверждена голосованием во втором туре с небольшим перевесом. В его поддержку проголосовали 167 депутатов, 165 - высказались против, еще 18 депутатов воздержались от голосования.

В Испании за год дважды прошли выборы, а правительство работало в статусе исполняющего обязанности с весны.