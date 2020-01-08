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ТЭК 08.01.2020 15:53

Евросоюз будет применять свои правила к "Турецкому потоку" на территории ЕС

Европейская комиссия внимательно следит за развитием событий, связанных с открытием газопровода "Турецкий поток", заявил официальный представитель ЕК Тим Макфи.

"Мы применим (к "Турецкому потоку" - ИФ) все правила для трубопроводов на территории Европейского союза", - сказал пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

Ему был задан вопрос о соответствии "Турецкого потока" положениям Третьего энергетического пакета для трубопроводов из третьих стран.

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Тэги: ЕС, ТУРЦИЯ, ГАЗОПРОВОД, ПРАВИЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]