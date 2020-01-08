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Внутренняя политика 08.01.2020 15:58

Президент Алиев назначил Анара Гулиева главой Госкомитета по градостроительству и архитектуре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду освободил Анара Гулиева с должности заместителя председателя Госкомитета по градостроительству и архитектуре, назначил его главой данного ведомства.

Тексты соответствующих распоряжений опубликованы на официальном сайте главы государства.

Пост главы Госкомитета по градостроительству и архитектуре оставался вакантным с 1 ноября 2019 года, когда его председатель Самир Нуриев был назначен руководителем Администрации президента Азербайджана.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КОМИТЕТ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]