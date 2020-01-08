Президент Алиев назначил Анара Гулиева главой Госкомитета по градостроительству и архитектуре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду освободил Анара Гулиева с должности заместителя председателя Госкомитета по градостроительству и архитектуре, назначил его главой данного ведомства.

Тексты соответствующих распоряжений опубликованы на официальном сайте главы государства.

Пост главы Госкомитета по градостроительству и архитектуре оставался вакантным с 1 ноября 2019 года, когда его председатель Самир Нуриев был назначен руководителем Администрации президента Азербайджана.

Х.Насирзаде