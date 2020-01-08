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ТЭК 08.01.2020 16:47

Новак поблагодарил президентов России и Турции за поддержку и постоянное внимание к проекту "Турецкий поток"

Строительство газопровода "Турецкий поток" является одним из флагманских совместных российско-турецких проектов, заявил министр энергетики РФ Александр Новак перед запуском проекта в эксплуатацию.

"Это один из крупнейших в мире инфраструктурных проектов", - подчеркнул он.

"Прежде всего, позвольте поблагодарить президентов России и Турции - Владимира Владимировича Путина и господина Эрдогана - за поддержку и постоянное внимание к проекту. Реализация такого масштабного проекта стала возможной только благодаря личным усилиям наших стран, твердому настрою на всестороннее углубление российско-турецкого стратегического партнерства", - добавил Новак.

"В результате интенсивной совместной успешной работы российской и турецкой стороны и, прежде всего, отраслевых компаний - "Газпрома" и Botas - проект реализован в рекордно короткие сроки и даже с опережением графика", - сказал министр.

По его словам, ввод в эксплуатацию проекта "Турецкий поток" позволит внести существенный вклад в энергобезопасность не только Турции, но и стран Южной и Юго-Восточной Европы, значительно повысить глобальную энергетическую устойчивость.

"Россия обладает колоссальной ресурсной базой, готова и имеет все возможности для того, чтобы обеспечить наших потребителей в полном объеме энергетическими ресурсами", - сказал он.

"Многолетние стабильные поставки "голубого топлива" в Турцию и европейским потребителям является доказательством того, что Россия - проверенный временем поставщик газа, надежно обеспечивает своих партнеров экологичным видом топлива, всегда строго и ответственно выполняет контрактные обязательства", - заявил Новак.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ГАЗОПРОВОД, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]