Строительство газопровода "Турецкий поток" является одним из флагманских совместных российско-турецких проектов, заявил министр энергетики РФ Александр Новак перед запуском проекта в эксплуатацию.
"Это один из крупнейших в мире инфраструктурных проектов", - подчеркнул он.
"Прежде всего, позвольте поблагодарить президентов России и Турции - Владимира Владимировича Путина и господина Эрдогана - за поддержку и постоянное внимание к проекту. Реализация такого масштабного проекта стала возможной только благодаря личным усилиям наших стран, твердому настрою на всестороннее углубление российско-турецкого стратегического партнерства", - добавил Новак.
"В результате интенсивной совместной успешной работы российской и турецкой стороны и, прежде всего, отраслевых компаний - "Газпрома"и Botas - проект реализован в рекордно короткие сроки и даже с опережением графика", - сказал министр.
По его словам, ввод в эксплуатацию проекта "Турецкий поток" позволит внести существенный вклад в энергобезопасность не только Турции, но и стран Южной и Юго-Восточной Европы, значительно повысить глобальную энергетическую устойчивость.
"Россия обладает колоссальной ресурсной базой, готова и имеет все возможности для того, чтобы обеспечить наших потребителей в полном объеме энергетическими ресурсами", - сказал он.
"Многолетние стабильные поставки "голубого топлива" в Турцию и европейским потребителям является доказательством того, что Россия - проверенный временем поставщик газа, надежно обеспечивает своих партнеров экологичным видом топлива, всегда строго и ответственно выполняет контрактные обязательства", - заявил Новак.
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