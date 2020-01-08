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ТЭК 08.01.2020 16:54

Путин: поставки российского газа в Турцию в 2019 году составили 24 млрд куб.м

Поставки российского газа в Турцию в прошлом году составили 24 млрд кубометров , сообщил президент России Владимир Путин на церемонии запуска газопровода-отвода "Турецкий поток".

Таким образом, в 2019 году поставки практически удержались на уровне 2018 года, когда, по статистике "Газпрома" , в Турцию было продано 23,964 млрд кубометров газа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПОСТАВКИ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]