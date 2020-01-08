Путин: поставки российского газа в Турцию в 2019 году составили 24 млрд куб.м

Поставки российского газа в Турцию в прошлом году составили 24 млрд кубометров , сообщил президент России Владимир Путин на церемонии запуска газопровода-отвода "Турецкий поток".

Таким образом, в 2019 году поставки практически удержались на уровне 2018 года, когда, по статистике "Газпрома" , в Турцию было продано 23,964 млрд кубометров газа.