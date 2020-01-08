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Регион 08.01.2020 17:58

Эрдоган верит в преодоление напряженности на Ближнем Востоке с помощью России

Турция рассчитывает, что с помощью России напряженный период в регионе будет преодолен, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"В этот период Российская Федерация, уважаемый мой друг Владимир Владимирович Путин - мы постоянно находимся в диалоге, мы будем постоянно находиться в диалоге и переговорах", - сказал Эрдоган в среду на церемонии открытия газопровода "Турецкий поток".

"Уважаемые российские друзья, посредством их помощи, мы надеемся, мы сможем преодолеть этот очень чувствительный напряженный период", - добавил президент Турции.

Он констатировал, что напряжённость между США и Ираном подошла к нежелательной точке.

"С точки зрения того, что происходит в регионе, мы сейчас переживаем очень болезненное время. Наш союзник США и наш сосед Иран - между ними продолжается напряжённость, которая уже подошла к той точке, которую мы не хотели бы видеть", - сказал Эрдоган, подчеркнув, что Турция не хочет видеть Ирак, Сирию, Ливию в качестве сцены для военных действий.

"Наш сосед Ирак находится сейчас под угрозой потери стабильности. Для нас иракские турки мирные, их благосостояние является для нас важным, как и наших граждан. Арабы, турки, сунниты, шииты, все население Ирака - это наши братья", - сказал турецкий лидер, добавив, что Турция прилагает усилия, чтобы помочь Ираку добиться стабильности и преодолеть раскол из-за террористических групп.

Турция стремится вернуть здравый смысл в ближневосточный регион и ведёт интенсивные контакты с другими государствами, заявил Эрдоган.

"В течение последней недели очень много телефонных разговоров было проведено с лидерами Ирака. Наш министр иностранных дел сейчас проводит очень интенсивные переговоры. Нашей целью является снизить напряжённость, опять вернуться здравый смысл в наш регион", - сказал он.

"Начиная с Ирака, мы не должны позволить сделать весь регион новым центром пожара, войны. Мы будем продолжать использовать нашу дипломатию. Мы будем продолжать использовать все возможности, чтобы не позволить нашему региону стать регионом крови и слез", - сказал президент Турции

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, БЛИЖВОСТОК, РОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]