Эрдоган верит в преодоление напряженности на Ближнем Востоке с помощью России

Турция рассчитывает, что с помощью России напряженный период в регионе будет преодолен, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"В этот период Российская Федерация, уважаемый мой друг Владимир Владимирович Путин - мы постоянно находимся в диалоге, мы будем постоянно находиться в диалоге и переговорах", - сказал Эрдоган в среду на церемонии открытия газопровода "Турецкий поток".
"Уважаемые российские друзья, посредством их помощи, мы надеемся, мы сможем преодолеть этот очень чувствительный напряженный период", - добавил президент Турции.
Он констатировал, что напряжённость между США и Ираном подошла к нежелательной точке.
"С точки зрения того, что происходит в регионе, мы сейчас переживаем очень болезненное время. Наш союзник США и наш сосед Иран - между ними продолжается напряжённость, которая уже подошла к той точке, которую мы не хотели бы видеть", - сказал Эрдоган, подчеркнув, что Турция не хочет видеть Ирак, Сирию, Ливию в качестве сцены для военных действий.
"Наш сосед Ирак находится сейчас под угрозой потери стабильности. Для нас иракские турки мирные, их благосостояние является для нас важным, как и наших граждан. Арабы, турки, сунниты, шииты, все население Ирака - это наши братья", - сказал турецкий лидер, добавив, что Турция прилагает усилия, чтобы помочь Ираку добиться стабильности и преодолеть раскол из-за террористических групп.
Турция стремится вернуть здравый смысл в ближневосточный регион и ведёт интенсивные контакты с другими государствами, заявил Эрдоган.
"В течение последней недели очень много телефонных разговоров было проведено с лидерами Ирака. Наш министр иностранных дел сейчас проводит очень интенсивные переговоры. Нашей целью является снизить напряжённость, опять вернуться здравый смысл в наш регион", - сказал он.
"Начиная с Ирака, мы не должны позволить сделать весь регион новым центром пожара, войны. Мы будем продолжать использовать нашу дипломатию. Мы будем продолжать использовать все возможности, чтобы не позволить нашему региону стать регионом крови и слез", - сказал президент Турции
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