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Регион 08.01.2020 18:13

США поступят мудро, если воздержатся от дальнейших шагов против Ирана, считает Рухани

Власти США не будут предпринимать дальнейших резких шагов против Ирана, если решат действовать мудро, заявил в среду президент Ирана Хасан Рухани.

"Если они мудры, то на этом этапе больше ничего не будут предпринимать", - сказал он на заседании иранского совета министров.

"Мы ясно показали, что не будем отступать перед Америкой. Если она хочет совершить еще одно преступление, то должна знать, что наш ответ будет еще более решительным", - добавил Рухани, слова которого приводят западные СМИ.

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ. Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, США, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]