Военные США заранее узнали об иранском ракетном ударе и успели укрыться

Американские военные, размещенные в Ираке, получили заблаговременное предупреждение об иранской ракетной атаке и сумели обезопасить себя в укрытиях, сообщает в среду издание The Hill со ссылкой на неназванного сотрудника администрации США.
"Сработала система раннего оповещения", - сказал он, не уточнив, как именно военные США узнали о приближении иранских ракет.
Между тем, телеканал CNN сообщал, что иранская сторона перед ударами по базам с военными США направила властям Ирака устное предупреждение о скорой атаке. Затем Ирак предупредил американских командиров о предстоящем ударе.
В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ. Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.
Пока что информация о жертвах этих ударов не поступала, однако соответствующие ведомства продолжают оценивать урон от недавних действий Ирана.
Президент Алиев назначил Анара Гулиева главой Госкомитета по градостроительству и архитектуре
Баку обещает ответить Еревану за убийство азербайджанского пограничника на границе с Арменией - МИД
В Фонде помощи ВС Азербайджана на начало 2020 года накоплено более $63 млн
Трамп: США не нужна ближневосточная нефть
Нефть дешевеет на данных о запасах в США, Brent на уровне $67,21 за баррель
Президент Алиев поручил устранить недостатки, имеющиеся в сфере градостроительства
Президент Алиев соболезнует Рухани и Зеленскому в связи с авиакатастрофой в Тегеране
Президент Алиев выделил 2,1 млн манатов на улучшение доступа к питьевой воде в Агджабединском районе
Президент Алиев подписал распоряжение о назначения в судебную систему в Нахчыванской Автономной республике
ИВ Исмаиллинского района направит около 1 млн манатов на восстановление домов после землетрясения
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) будет работать в нерабочие дни
Bakcell и ASAN Məktub организовали праздник для детей страдающих лейкемией
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г