Путин и Эрдоган расценили убийство Сулеймани и действия США в Персидском заливе как рискованные и неправомерные

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле приняли совместное заявление, в котором, в частности, высказались о ситуации в Персидском заливе, действия США оценены как рискованные и неправомерные, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"По итогам принято совместное заявление (...) президенты подтвердили твердую решимость всемерное развивать двустороннее партнерство во всех областях. Президенты обсудили ситуацию в Персидском заливе в результате неправомерных и очень рискованных акций США на территории Ирака против иранских граждан, включая командующего силами спецназначения КСИР Сулеймани", - заявил Лавров журналистам.
Как заявил Лавров, "в связи с событиями последних дней президенты твердо высказались за решение всех проблем в зоне Персидского залива и в регионе в целом исключительно мирными методами в соответствии с нормами международного права".
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