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Регион 08.01.2020 19:19

Путин и Эрдоган расценили убийство Сулеймани и действия США в Персидском заливе как рискованные и неправомерные

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле приняли совместное заявление, в котором, в частности, высказались о ситуации в Персидском заливе, действия США оценены как рискованные и неправомерные, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"По итогам принято совместное заявление (...) президенты подтвердили твердую решимость всемерное развивать двустороннее партнерство во всех областях. Президенты обсудили ситуацию в Персидском заливе в результате неправомерных и очень рискованных акций США на территории Ирака против иранских граждан, включая командующего силами спецназначения КСИР Сулеймани", - заявил Лавров журналистам.

Как заявил Лавров, "в связи с событиями последних дней президенты твердо высказались за решение всех проблем в зоне Персидского залива и в регионе в целом исключительно мирными методами в соответствии с нормами международного права".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЛИДЕРЫ, США/ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]