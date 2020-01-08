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Регион 08.01.2020 19:27

Зариф советует европейцам предостеречь США от ошибок на Ближнем Востоке

Европейские страны могут сыграть роль в урегулировании кризиса вокруг Ирана, если объяснят в Вашингтоне, что не нужно следовать советам не разбирающихся в ситуации людей.

"Европа может сыграть конструктивную роль, если проинформирует США о допущенных ими серьезных ошибках и объяснит, что нужно прекращать слушать клоунов", - приводит его слова CNN.

Зариф также отметил, что нынешнее обострение обстановки на Ближнем Востоке спровоцировано не Ираном, а как раз США. "Не мы начали эту эскалацию", - заявил иранский министр.

В последние дни Зариф, говоря о США, использует уничижительные сравнения, в том числе в адрес главы госдепа Майка Помпео. "Сутки назад чванливый клоун, выдающий себя за дипломата, заявил, что люди танцуют на улицах Ирака (празднуя убийство иранского генерала Касема Сулеймани). Сегодня тысячи наших братьев и сестер в Ираке ответили этому человеку. Наступило начало конца враждебного американского присутствия в Западной Азии", - написал 4 января Зариф в твиттере.

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ. Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

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Тэги: ИРАН, ЗАРИФ, ЕВРОПА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]