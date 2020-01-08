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Дальнее зарубежье 08.01.2020 19:47

Премьер Пакистана направит главу МИД в Иран, Саудовскую Аравию и США для стабилизации региона

Премьер-министр Пакистана объявил, что в целях нормализовать ситуацию в регионе он отправляет главу МИД страны Шаха Мехмуда Куреши в поездку в Иран, США и Саудовскую Аравию.

"Я попросил министра иностранных дел Куреши посетить Иран, Саудовскую Аравию и США, чтобы встретиться с министрами иностранных дел, госсекретарем (США Майком Помпео - ИФ)", - написал премьер в Twitter.

"Также (отправлю - ИФ) начальника генштаба Пакистана Камара Джаведа Баджва для контактов со значимыми военными лидерами, чтобы донести ясное послание: Пакистан готов сыграть должную роль в установлении мира, но он никогда снова не будет участником какой-либо войны", - отметил Хан.

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ. Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

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Тэги: ПАКИСТАН, США, ИРАН, НОРМАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]