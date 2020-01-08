Трамп после ударов Ирана настроен оптимистично, рассчитывает на переговоры с Тегераном - сенатор

Президент США Дональд Трамп после ракетных ударов Ирана по иракским базам звонил ряду конгрессменов и говорил об оптимистичных ожиданиях в отношении перспектив переговоров с Тегераном, сообщает CNN со ссылкой на сенатора-республиканца Джеймса Инхофа.

В частности, уточняет телеканал, Трамп звонил Инхофу.

"Президент был в приподнятом настроении, сказал Инхоф (журналистам - ИФ), и полагает, что ограниченные удары, осуществленные прошлой ночью, распахнут двери для более масштабных переговоров", - передал CNN.

"Это откроет путь для переговоров с Ираном", - цитирует телеканал слова сенатора.

Ранее стало известно, что Трамп намерен сделать заявление по Ирану в 11 часов утра по вашингтонскому времени.

Ожидается, что Трамп расскажет о том, как он намерен отреагировать на иранские ракетные удары по военным объектам в Ираке, на которых находятся американские военные.

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ. Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.