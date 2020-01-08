Нефть дешевеет на данных о запасах в США, Brent на уровне $67,21 за баррель

Цены на нефть снижаются на торгах в среду после первоначального роста на фоне новостей об атаке Ирана на две американские военные базы в Ираке, давление на котировки, в том числе, оказывают данные о запасах в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $67,21 за баррель, что на $1,06 (0,55%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевел на $1,38 (2,2%) - до $61,32 за баррель.

Доклад Минэнерго США указал на первый недельный рост запасов нефти в Штатах за последние четыре недели. Запасы нефти за неделю, завершившуюся 3 января, выросли на 1,2 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали сокращение запасов на 3,7 млн баррелей.

Между тем опубликованные ранее данные Американского института нефти (API) указали на падение запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 5,95 млн баррелей, рост резервов бензина на 6,7 млн баррелей и дистиллятов на 6,4 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Трейдеры следят за ситуацией на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп намерен сделать заявление по Ирану в 11 часов утра по вашингтонскому времени, сообщает CNN со ссылкой на Белый дом. Ожидается, что Трамп расскажет о том, как он намерен отреагировать на иранские ракетные удары по военным объектам в Ираке, на которых находятся американские военные.