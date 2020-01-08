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Дальнее зарубежье 08.01.2020 20:43

Трамп: американцы не пострадали в ходе иранского обстрела, материальный ущерб - минимальный

Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате осуществленных Ираном в ночь на среду ракетных ударов американцы не пострадали.

"У нас нет пострадавших. Все наши солдаты - в безопасности, а военным базам причинен лишь минимальный ущерб", - сказал Трамп в Белом доме.

"Как кажется, Иран отступил, что является хорошей стороной для всех вовлеченных (в ситуацию - ИФ) сторон и очень хорошей вещью для мира", - отметил президент.

В то же время, подчеркнул Трамп, американские военные готовые к любому дальнейшему сценарию событий.

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ. Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

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Тэги: США, ТРАМП, ИРАН, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]