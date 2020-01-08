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Дальнее зарубежье 08.01.2020 20:56

Иран никогда не получит ядерное оружие - Трамп

Президент США Дональд Трамп обещал, что Тегерану никогда не удастся заполучить ядерное оружие.

"Пока я являюсь президентом США, Ирану никогда не будет дозволено обладать ядерным оружием", - сказал Трамп в среду в Белом доме.

О речи президента была объявлено в связи с предпринятыми в ночь на 8 января ракетными ударами Ирана по военным базам в Ираке, которые использует ведомая США международная антитеррористическая коалиция.

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Тэги: США, ИРАН, АТОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]