Иран никогда не получит ядерное оружие - Трамп

Президент США Дональд Трамп обещал, что Тегерану никогда не удастся заполучить ядерное оружие.

"Пока я являюсь президентом США, Ирану никогда не будет дозволено обладать ядерным оружием", - сказал Трамп в среду в Белом доме.

О речи президента была объявлено в связи с предпринятыми в ночь на 8 января ракетными ударами Ирана по военным базам в Ираке, которые использует ведомая США международная антитеррористическая коалиция.