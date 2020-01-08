Иран никогда не получит ядерное оружие - Трамп

Президент США Дональд Трамп обещал, что Тегерану никогда не удастся заполучить ядерное оружие.
"Пока я являюсь президентом США, Ирану никогда не будет дозволено обладать ядерным оружием", - сказал Трамп в среду в Белом доме.
О речи президента была объявлено в связи с предпринятыми в ночь на 8 января ракетными ударами Ирана по военным базам в Ираке, которые использует ведомая США международная антитеррористическая коалиция.
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