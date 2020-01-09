В Узбекистане бывший высокопоставленный дипломат осужден на пять с половиной лет по обвинению в госизмене

Военный суд Узбекистана приговорил бывшего высокопоставленного дипломата Кадыра Юсупова к пяти с половиной годам колонии общего режима по обвинению в государственной измене, сообщила в четверг пресс-служба Верховного суда республики.

"В военном суде Республики Узбекистан 9 января завершился судебный процесс, и состоялось оглашение приговора в отношении бывшего дипломата Юсупова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй 157 (Измена государству) Уголовного кодекса ", - говорится в сообщении.

Закрытый судебный процесс продолжался несколько месяцев.

По данным пресс-службы, судом были приняты и проанализированы показания подсудимого и свидетелей. Дана оценка доказательствам, собранным следственным управлением Службы государственной безопасности (СГБ), проверены доводы подсудимого.

"Суд, всесторонне и в полной мере исследовав материалы уголовного дела, признал Юсупова виновным в измене государству", - говорится в сообщении.

Определяя меру наказания подсудимому, суд основывался на принципах гуманизма и справедливости, закрепленных в Конституции и уголовном законодательстве Узбекистана, отмечается в документе.

"В итоге, приняв во внимание такие смягчающие и отягчающие обстоятельства, как особенность и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, его семейное положение, суд назначил Юсупову наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы", - заявили в пресс-службе Верховного суда.

Кадыр Юсупов, 1953 года рождения, в разные годы работал в посольствах Узбекистана в Австрии, Великобритании, странах Ближнего Востока, а также в постоянном представительстве страны при ООН и ОБСЕ. В 2009 году был уволен из МИД.