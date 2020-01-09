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СНГ 09.01.2020 16:37

В Узбекистане бывший высокопоставленный дипломат осужден на пять с половиной лет по обвинению в госизмене

Военный суд Узбекистана приговорил бывшего высокопоставленного дипломата Кадыра Юсупова к пяти с половиной годам колонии общего режима по обвинению в государственной измене, сообщила в четверг пресс-служба Верховного суда республики.

"В военном суде Республики Узбекистан 9 января завершился судебный процесс, и состоялось оглашение приговора в отношении бывшего дипломата Юсупова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй 157 (Измена государству) Уголовного кодекса ", - говорится в сообщении.

Закрытый судебный процесс продолжался несколько месяцев.

По данным пресс-службы, судом были приняты и проанализированы показания подсудимого и свидетелей. Дана оценка доказательствам, собранным следственным управлением Службы государственной безопасности (СГБ), проверены доводы подсудимого.

"Суд, всесторонне и в полной мере исследовав материалы уголовного дела, признал Юсупова виновным в измене государству", - говорится в сообщении.

Определяя меру наказания подсудимому, суд основывался на принципах гуманизма и справедливости, закрепленных в Конституции и уголовном законодательстве Узбекистана, отмечается в документе.

"В итоге, приняв во внимание такие смягчающие и отягчающие обстоятельства, как особенность и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, его семейное положение, суд назначил Юсупову наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы", - заявили в пресс-службе Верховного суда.

Кадыр Юсупов, 1953 года рождения, в разные годы работал в посольствах Узбекистана в Австрии, Великобритании, странах Ближнего Востока, а также в постоянном представительстве страны при ООН и ОБСЕ. В 2009 году был уволен из МИД.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ЭКС/ДИПЛОМАТ, ГОСИЗМЕНА, ПРИГОВОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]