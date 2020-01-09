В Париже - вновь многокилометровые пробки и проблемы с общественным транспортом из-за забастовки

В Париже и столичном регионе в четверг вновь возникли проблемы с работой общественного транспорта из-за продолжающейся забастовки против пенсионной реформы, сообщают французские СМИ.
Забастовка длится уже 36-й день и стала самой длительной подобной акцией во Франции за последние десятилетия.
В утренний час пик в Парижском регионе скопились пробки общей протяженностью около 200 км. Общественный транспорт в столице также работает с перебоями, многие местные жители не смогли вовремя добраться на работу.
В четверг в забастовке принимают участие, в частности, учителя, медсестры и адвокаты. На работу не вышло около 30% учителей во Франции, в Париже закрыты десятки школ.
Акции протеста проходят и во французской провинции, в частности, в Руане, Бордо, Марселе и Тулузе.
Согласно недавнему опросу компании Odoxa для газеты "Фигаро", 61% жителей Франции одобряет забастовку и считает ее оправданной.
В ходе обращения на Новый год президент Франции Эмманюэль Макрон выразил приверженность планам проведения пенсионной реформы, но призвал правительство Франции найти компромисс в диалоге с профсоюзами.
Наиболее спорным пунктом пенсионной реформы является повышение возраста, в котором пенсионеры смогут получать пенсионные выплаты в полном объеме, с 62 до 64 лет. Система исчисления пенсии в рамках реформы будет приведена к единому стандарту, в то время как сейчас во Франции существует 42 пенсионных программы.
ЦИК Азербайджана утвердил около 700 кандидатов на парламентские выборы
МИД Азербайджана исключил швейцарского космонавта из «черного списка» по Карабаху
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны
Число нефтегазовых буровых в мире в 2019г упало после двух лет роста - Baker Hughes
Норвегия ожидает роста добычи нефти и газа до рекордных уровней в 2024г
Гражданской авиации ЕС рекомендовано избегать полетов над Ираком
KOBIA ищет инвесторов для строительства в Баку двух студенческих общежитий за $42 млн
Церемония вручения "Оскар" вновь пройдет без ведущего
Президент Алиев поручил устранить недостатки, имеющиеся в сфере градостроительства
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
Президент Алиев выделил 2,1 млн манатов на улучшение доступа к питьевой воде в Агджабединском районе
Президент Алиев подписал распоряжение о назначения в судебную систему в Нахчыванской Автономной республике
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) будет работать в нерабочие дни
Bakcell и ASAN Məktub организовали праздник для детей страдающих лейкемией
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г