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Дальнее зарубежье 09.01.2020 16:58

В Париже - вновь многокилометровые пробки и проблемы с общественным транспортом из-за забастовки

В Париже и столичном регионе в четверг вновь возникли проблемы с работой общественного транспорта из-за продолжающейся забастовки против пенсионной реформы, сообщают французские СМИ.

Забастовка длится уже 36-й день и стала самой длительной подобной акцией во Франции за последние десятилетия.

В утренний час пик в Парижском регионе скопились пробки общей протяженностью около 200 км. Общественный транспорт в столице также работает с перебоями, многие местные жители не смогли вовремя добраться на работу.

В четверг в забастовке принимают участие, в частности, учителя, медсестры и адвокаты. На работу не вышло около 30% учителей во Франции, в Париже закрыты десятки школ.

Акции протеста проходят и во французской провинции, в частности, в Руане, Бордо, Марселе и Тулузе.

Согласно недавнему опросу компании Odoxa для газеты "Фигаро", 61% жителей Франции одобряет забастовку и считает ее оправданной.

В ходе обращения на Новый год президент Франции Эмманюэль Макрон выразил приверженность планам проведения пенсионной реформы, но призвал правительство Франции найти компромисс в диалоге с профсоюзами.

Наиболее спорным пунктом пенсионной реформы является повышение возраста, в котором пенсионеры смогут получать пенсионные выплаты в полном объеме, с 62 до 64 лет. Система исчисления пенсии в рамках реформы будет приведена к единому стандарту, в то время как сейчас во Франции существует 42 пенсионных программы.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ТРАНСПОРТ, ПРОБЛЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]