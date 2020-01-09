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Регион 09.01.2020 17:19

Джонсон в телефонном разговоре с Рухани призвал к прекращению враждебных действий

Британский премьер Борис Джонсон в четверг провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани, сообщает телеканал "Скай-ньюс" со ссылкой на Даунинг-стрит.

В канцелярии британского премьера отметили, что в ходе беседы, которая продлилась 20 минут, Джонсон призвал "положить конец враждебным действиям" в регионе Персидского залива.

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ .

Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, ИРАН, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]