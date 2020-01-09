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СНГ 09.01.2020 17:32

Зеленский пригласил Швецию присоединиться к расследованию крушения украинского лайнера в Тегеране

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Лёвеном обсудили произошедшее 8 января крушение самолета Boeing-737 авиакомпании "МАУ" в Тегеране, в результате которого погибли, в том числе граждане Украины и Швеции, а также обсудили ситуацию с расследованием этой авиакатастрофы.

Как сообщает в четверг пресс-служба главы Украинского государства, Зеленский выразил соболезнования и передал слова поддержки для родных и близких погибших подданных Швеции. "Украина потрясена трагедией. Спасибо за вашу солидарность и сопереживание", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что Украина готова максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы в соответствии с нормами международного права, в частности Чикагской конвенции о гражданской авиации. Он напомнил, что накануне в Иран прибыла группа украинских экспертов, которые будут привлечены к расследованию.

"Мы прилагаем все необходимые усилия для выяснения причин этой авиакатастрофы и готовы тесно сотрудничать в этом со Швецией. Наша задача - узнать правду. Это главное", - сказал президент Украины и, как говорится в сообщении, "пригласил Швецию присоединиться к расследованию".

Со своей стороны Лёвен выразил Зеленскому соболезнования от народа Швеции и сообщил, что официальный Стокгольм готов помочь всеми возможными средствами в обеспечении прозрачного расследования.

"Зеленский отметил, что Украина круглосуточно находится на связи с группой специалистов в Тегеране и будет информировать партнеров о ходе расследования", - говорится в сообщении.

Рано утром 8 января самолет Boeing-737 украинской авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился после вылета из тегеранского аэропорта имени имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Глава украинского МИД Вадим Пристайко сообщил, что среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 поданных Швеции, четверо граждан Афганистана, три гражданина ФРГ и трое подданных Великобритании.

В четверг глава Национального авиационного управления Ирана Али Абедзаде в предварительном отчете о расследовании крушения украинского самолета сообщил, что следственная группа, в соответствии со стандартами, изложенными в приложении 13 к Чикагской конвенции, предложила всем государствам, признанным бенефициарами по этому документу, предоставить своих представителей в процессе расследования катастрофы и назначить собственную команду специалистов".

Первоначальное уведомление было направлено Украине как стране регистрации самолета, США как изготовителю, Швеции и Канаде - как странам-заявителям, граждане которых находились на борту самолета.

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ШВЕЦИЯ, РАЗГОВОР


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