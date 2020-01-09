Нефть стабильна после падения накануне, Brent торгуется у $65,5 за баррель

Цены на нефть эталонных марок стабилизировались в ходе торгов в четверг после резкого падения днем ранее.

Инвесторы оценивают угрозу дальнейшего усиления напряженности между США и Ираном, которая пока не оказала какого-либо влияния на добычу и экспорт на Ближнем Востоке.

Мартовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:18 подорожали на $0,02 (на 0,03%) - до $65,46 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени поднялись на $0,12 (на 0,2%) - до $59,73 за баррель.

В среду обе марки упали в цене более чем на 4%. В результате этого снижения, которое стало максимальным за полтора месяца, котировки вернулись к уровням середины декабря.

Президент США Дональд Трамп объявил о решении применить новые экономические санкции против Ирана, но не уточнил, в чем будут заключаться ограничительные меры.

Трамп отметил, что его администрация продолжит изучать варианты ответных действий после проведенного Ираном обстрела баз в Ираке, на которых находятся американские военные. Президент США также заявил, что Вашингтон готов вести дело к миру со всеми, кто этого желает.

Хотя пока поставки нефти из стран Ближнего Востока осуществляются беспрепятственно, риск перекрытия нервирует рынки. Большинство поставок из стран Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, Иран и Ирак проходит через Ормузский пролив - узкий участок, который Иран несколько раз грозился блокировать в случае войны.

Министр нефти ОАЭ Сухейль Аль-Мазруи заявил в четверг, что конфликт между США и Ираном не ставит под угрозу поставки нефти через Ормузский пролив, но в любом случае страны ОПЕК и его союзники смогут обеспечить нужное предложение нефти для рынка, если будет необходимо.

"Мы не прогнозируем дефицита поставок нефти, пока не будет катастрофической эскалации, которой мы не видим", - сказал он журналистам в Абу-Даби.

В свою очередь генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо также сказал: "Мы остаемся уверены, что наши лидеры делают все возможное, чтобы нормализовать ситуацию до того, как она выйдет из-под контроля".