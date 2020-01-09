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09.01.2020 16:43

Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог в Абшеронском районе.

Текст распоряжения опубликован в четверг на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на капитальный ремонт дорог протяженностью 29,2 км в поселках Сарай, Джейранбатан, Мехтиабад, Гобу и селе Масазыр Абшеронского района выделяется 19,7 млн манатов.

Средства на эти цели выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2020 год.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ДОРОГИ, КАПРЕМОНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]