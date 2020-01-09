Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог в Абшеронском районе.
Текст распоряжения опубликован в четверг на сайте главы государства.
Согласно распоряжению, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на капитальный ремонт дорог протяженностью 29,2 км в поселках Сарай, Джейранбатан, Мехтиабад, Гобу и селе Масазыр Абшеронского района выделяется 19,7 млн манатов.
Средства на эти цели выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2020 год.
Б.Рустамбеков
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