Цены на газ в Европе падают, и эксперты ждут дальнейшего снижения

Цены на природный газ в Европе, вероятно, продолжат падать в условиях мягкой зимы в регионе.

Спрос на газ для обогрева жилья ослаб, поскольку температура воздуха в Европе этой зимой держится выше нормы, и сезон, который обычно является пиковым для спроса и цен на газ, скорее похож на летний, когда стоимость газа традиционно снижается.

"Если эта зима останется столь же мягкой, как в начале сезона, она может стать самой теплой за последние 120 лет", - отмечает аналитик Marex Spectron Джакомо Масато. "При том, что резервы газа остаются высокими, к концу марта мы можем увидеть "медвежьи" тенденции на рынке газа, которые, вероятно, сохранятся в течение года", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Европейские газохранилища остаются заполненными более чем на 80% с июля 2019 года, при том, что в регион продолжает поступать сжиженный природный газ (СПГ). В этих условиях даже сокращение поставок трубопроводного газа в регион не приводит к подъему цен, отмечают эксперты.

Февральские фьючерсы на газ в ходе торгов на ICE Endex в Амстердаме в четверг подешевели на 1,8% - до 11,75 евро за мВт.ч - минимума с 5 сентября.

Фьючерсы на газ с поставкой в следующем месяце на лондонской площадке ICE Futures упали в цене на 0,8% - до 29,2 пенса за терм ($3,8 за 1 млн британских тепловых единиц, BTU).