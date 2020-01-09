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АПК 09.01.2020 17:05

Green Factory планирует организовать в Шеки производство продукции из мяса индейки за $50,3 млн

Азербайджанская компания «Green Factory» планирует наладить в Азербайджане производство продукции из мяса индейки, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«Проект получил название «Turkey farm». Green Factory уже подготовила бизнес-план, предусматривающий организацию производства продукции из мяса индейки. Стоимость проекта оценивается в $50,3 млн», - сообщили в правительстве.

Предприятие планируется создать в Шекинском районе (северо-запад Азербайджана).

«Компания в настоящее время ищет инвестора для финансирования проекта. Срок реализации проекта составит более двух лет, срок окупаемости инвестиций оценивается в 7 лет», - подчеркнули в правительстве.

Green Factory в настоящее время реализует в Азербайджане проекты в сфере садоводства (на площади 82 га), планирует создание тепличных комплексов на площади 25 га,

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]