Green Factory планирует организовать в Шеки производство продукции из мяса индейки за $50,3 млн

Азербайджанская компания «Green Factory» планирует наладить в Азербайджане производство продукции из мяса индейки, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
«Проект получил название «Turkey farm». Green Factory уже подготовила бизнес-план, предусматривающий организацию производства продукции из мяса индейки. Стоимость проекта оценивается в $50,3 млн», - сообщили в правительстве.
Предприятие планируется создать в Шекинском районе (северо-запад Азербайджана).
«Компания в настоящее время ищет инвестора для финансирования проекта. Срок реализации проекта составит более двух лет, срок окупаемости инвестиций оценивается в 7 лет», - подчеркнули в правительстве.
Green Factory в настоящее время реализует в Азербайджане проекты в сфере садоводства (на площади 82 га), планирует создание тепличных комплексов на площади 25 га,
Н.Аббасова
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