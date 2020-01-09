Гражданской авиации ЕС рекомендовано избегать полетов над Ираком

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) дало рекомендацию гражданской авиации ЕС избегать воздушного пространства Ирака, сообщил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмэкер.

"EASA направило национальным властям, отвечающим за гражданскую авиацию в государствах-членах, рекомендацию избегать коммерческих рейсов и других операций в воздушном пространстве Ирака в качестве меры предосторожности", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

По его словам, в ряде государств-членов ЕС уже довели эту информацию до своих национальных авиакомпаний. Некоторые компании пересматривают свои маршруты.

"И очень важно отметить, что завтра (10 января - ИФ) будет экстренное совещание европейских экспертов по гражданской авиации с целью оценить угрозы, которые могут вытекать из эскалации напряженности в регионе, и чтобы определить последующие меры", - объявил представитель ЕК.