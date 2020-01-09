Гражданской авиации ЕС рекомендовано избегать полетов над Ираком

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) дало рекомендацию гражданской авиации ЕС избегать воздушного пространства Ирака, сообщил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмэкер.
"EASA направило национальным властям, отвечающим за гражданскую авиацию в государствах-членах, рекомендацию избегать коммерческих рейсов и других операций в воздушном пространстве Ирака в качестве меры предосторожности", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.
По его словам, в ряде государств-членов ЕС уже довели эту информацию до своих национальных авиакомпаний. Некоторые компании пересматривают свои маршруты.
"И очень важно отметить, что завтра (10 января - ИФ) будет экстренное совещание европейских экспертов по гражданской авиации с целью оценить угрозы, которые могут вытекать из эскалации напряженности в регионе, и чтобы определить последующие меры", - объявил представитель ЕК.
ЦИК Азербайджана утвердил около 700 кандидатов на парламентские выборы
МИД Азербайджана исключил швейцарского космонавта из «черного списка» по Карабаху
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны
KOBIA ищет инвесторов для строительства в Баку двух студенческих общежитий за $42 млн
Церемония вручения "Оскар" вновь пройдет без ведущего
Президент Алиев поручил устранить недостатки, имеющиеся в сфере градостроительства
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
Президент Алиев выделил 2,1 млн манатов на улучшение доступа к питьевой воде в Агджабединском районе
Президент Алиев подписал распоряжение о назначения в судебную систему в Нахчыванской Автономной республике
Украина призвала Израиль не вмешиваться в дискуссии по внутренним вопросам украинской политики
Зеленский пригласил Швецию присоединиться к расследованию крушения украинского лайнера в Тегеране
Джонсон в телефонном разговоре с Рухани призвал к прекращению враждебных действий
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) будет работать в нерабочие дни
Bakcell и ASAN Məktub организовали праздник для детей страдающих лейкемией
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г