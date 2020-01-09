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ТЭК 09.01.2020 17:32

Число нефтегазовых буровых в мире в 2019г упало после двух лет роста - Baker Hughes

Среднемесячное число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2019 году снизилось после роста по итогам двух лет подряд, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

Показатель опустился до 2177 по сравнению с 2211 в 2018 году.

В декабре общемировое количество буровых увеличилось всего на одну - до 2043 против 2042 в предшествующий месяц. Декабрьский показатель был на 201 ниже уровня за аналогичный месяц 2018 года.

В США количество установок в прошлом месяце сократилось на 6 относительно ноября и составило 804 (минимум с марта 2017 года), в Канаде - на 1, до 135.

Количество буровых за минувший месяц в Европе уменьшилось на 8 (до 139), в Латинской Америке - на 5 (до 191). Между тем показатель вырос на Ближнем Востоке - на 13 (до 430), в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 6 (до 226), в Африке - на 2 (до 118).

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру. С 7 июня 2019 года компания включает в свои расчеты число буровых на Украине, при этом пересчета сводных данных по Европе за прошлые периоды в связи с этим не проводилось.

Среднемесячное число действующих нефтяных и газовых установок в мире по итогам 2016 года опустилось до минимальных за 17 лет 1593 буровых. В 2014 году в мире работало максимальное с 1985 года количество установок - 3578.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, НЕФТЕГАЗ, БУРЕНИЕ, УСТАНОВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]