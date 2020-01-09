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Внутренняя политика 09.01.2020 17:36

ЦИК Азербайджана утвердил около 700 кандидатов на парламентские выборы

Центральная избирательная комиссия Азербайджана утвердила кандидатуры 689 человек для участия на внеочередных парламентских выборах 9 февраля, заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

«На сегодня обращения для участия в выборах подали 2,416 тыс. кандидатов. На текущий момент осуществлена регистрация 2,305 тыс. кандидатов для участия в выборах, из которых 2,193 тыс. человек получили подписные листы. Утверждена кандидатура 689 человек», - сказал глава ЦИК на заседании в четверг.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 декабря подписал распоряжение о роспуске парламента пятого созыва и назначил на 9 февраля внеочередные выборы.

Внеочередные парламентские выборы в истории Азербайджана пройдут впервые.

Парламент Азербайджана состоит из 125 депутатов.

Согласно решению Центризбиркома Азербайджана, регистрация кандидатов началась 21 декабря и продлится до 10 января 2020 года. Агитация кандидатов начнется с 17 января и завершится 8 февраля.

Х.Насирзаде

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Тэги: ЦИК, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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