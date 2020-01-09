ЦИК Азербайджана утвердил около 700 кандидатов на парламентские выборы

Центральная избирательная комиссия Азербайджана утвердила кандидатуры 689 человек для участия на внеочередных парламентских выборах 9 февраля, заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.
«На сегодня обращения для участия в выборах подали 2,416 тыс. кандидатов. На текущий момент осуществлена регистрация 2,305 тыс. кандидатов для участия в выборах, из которых 2,193 тыс. человек получили подписные листы. Утверждена кандидатура 689 человек», - сказал глава ЦИК на заседании в четверг.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 декабря подписал распоряжение о роспуске парламента пятого созыва и назначил на 9 февраля внеочередные выборы.
Внеочередные парламентские выборы в истории Азербайджана пройдут впервые.
Парламент Азербайджана состоит из 125 депутатов.
Согласно решению Центризбиркома Азербайджана, регистрация кандидатов началась 21 декабря и продлится до 10 января 2020 года. Агитация кандидатов начнется с 17 января и завершится 8 февраля.
Х.Насирзаде
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