ЦИК Азербайджана утвердил около 700 кандидатов на парламентские выборы

Центральная избирательная комиссия Азербайджана утвердила кандидатуры 689 человек для участия на внеочередных парламентских выборах 9 февраля, заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

«На сегодня обращения для участия в выборах подали 2,416 тыс. кандидатов. На текущий момент осуществлена регистрация 2,305 тыс. кандидатов для участия в выборах, из которых 2,193 тыс. человек получили подписные листы. Утверждена кандидатура 689 человек», - сказал глава ЦИК на заседании в четверг.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 декабря подписал распоряжение о роспуске парламента пятого созыва и назначил на 9 февраля внеочередные выборы.

Внеочередные парламентские выборы в истории Азербайджана пройдут впервые.

Парламент Азербайджана состоит из 125 депутатов.

Согласно решению Центризбиркома Азербайджана, регистрация кандидатов началась 21 декабря и продлится до 10 января 2020 года. Агитация кандидатов начнется с 17 января и завершится 8 февраля.

Х.Насирзаде