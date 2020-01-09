Бывший президент Франции Саркози в октябре предстанет перед судом по обвинению в коррупции

Судебный процесс по делу бывшего президента Франции Николя Саркози пройдет с 5 по 22 октября 2020 года, сообщил парижский уголовный суд.
Саркози и его адвокат Тьерри Эрзог обвиняются в коррупции, взятках и давлении в попытке получить секретную судебную информацию.
Помимо этого, Саркози должен будет предстать перед судом по обвинению в чрезмерных расходах на свою избирательную кампанию 2012 года.
Конституционный совет Франции отверг аргумент Саркози, рассчитывавшего воспользоваться юридическим правилом "non bis in idem", которое предполагает, что нельзя быть наказанным два раза за одно и то же преступление.
Речь идет о том, что бывший глава французского государства полагал, что он уже наказан Конституционным советом в 2013 году, когда его уличили в превышении допустимых расходов (22,5 млн евро, установленных для кампании 2012 года) на более чем 363 тыс. евро.
Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год. Он не смог добиться переизбрания на второй срок, проиграв выборы социалисту Франсуа Олланду.
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