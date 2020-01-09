Лидер партии Левые республиканцы Каталонии Ориол Жункерас не сможет покинуть тюрьму, чтобы взять на себя полномочия депутата Европейского парламента, соответствующее постановление вынес в четверг Верховный суд Испании.
По решению судей, после того, как Жункерас был приговорен к 13 годам тюремного заключения по обвинениям в организации попытки проведения референдума о независимости Каталонии и сепаратизме, он не сможет выполнять функции европейского парламентария, несмотря на то, что на европейских выборах в мае прошлого года его избрали депутатом Европейского Парламента. В то время он находился в предварительном заключении в ожидании вынесения окончательного приговора.
Жункерас рассчитывал, что сможет воспользоваться парламентским иммунитетом, но ему этого не удалось.
Испанские власти проинформировали о решении Верховного суда страны руководство Европейского парламента и избирательную комиссию.
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