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Дальнее зарубежье 09.01.2020 20:04

Верховный суд Испании оставил лидера каталонской партии в тюрьме и не признал его полномочий "евродепутата"

Лидер партии Левые республиканцы Каталонии Ориол Жункерас не сможет покинуть тюрьму, чтобы взять на себя полномочия депутата Европейского парламента, соответствующее постановление вынес в четверг Верховный суд Испании.

По решению судей, после того, как Жункерас был приговорен к 13 годам тюремного заключения по обвинениям в организации попытки проведения референдума о независимости Каталонии и сепаратизме, он не сможет выполнять функции европейского парламентария, несмотря на то, что на европейских выборах в мае прошлого года его избрали депутатом Европейского Парламента. В то время он находился в предварительном заключении в ожидании вынесения окончательного приговора.

Жункерас рассчитывал, что сможет воспользоваться парламентским иммунитетом, но ему этого не удалось.

Испанские власти проинформировали о решении Верховного суда страны руководство Европейского парламента и избирательную комиссию.

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Тэги: ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, ЕВРОДЕПУТАТ, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]