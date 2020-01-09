Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8896 RUR   0.0277 GBR   2.2288 TRY   0.2872

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.61 -3.09 Brent 65.44 -2.83

Погода в Баку

  ночь день

Регион 09.01.2020 21:30

Поддерживаемые Ираном отряды нарастили присутствие на границе Ирака и Сирии в Дейр-эз-Зоре

Силы, получающие поддержку Ирана, увеличили присутствие вдоль границы Сирии и Ирака в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает в четверг информационный портал "Аль-Масдар" со ссылкой на местные источники.

Отмечается, что проиранские отряды и подразделения Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) перебросили силы в район города Абу-Камаль и переместили сюда тяжелое вооружение.

"Аль-Масдар" при этом указывает на тот факт, что переброска сил произошла после ракетного удара КСИР по иракским базам 8 января.

Портал также напоминает, что поддерживаемые Ираном силы активны в этом районе Сирии с тех пор, как в конце 2017 года сирийская армия и ее союзники освободили его от боевиков.

Кроме этого, указывает "Аль-Масдар", на ирако-сирийской границе дислоцированы значительное число бойцов иракских "Сил народной мобилизации" (СНМ), известных также как "Хашд аш-Шааби" - шиитской коалиции добровольческих формирований, созданной в июне 2014 года как народное ополчение для борьбы с террористической группировкой ИГ .

Как сообщалось, в ночь на 8 января КСИР нанес ракетный удар по иракской авиабазе Аль-Асад в провинции Анбар и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.

Побудительным мотивом обстрела стала операция американских военных в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения КСИР "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель руководителя СНМ Абу Махди аль-Мухандис.

Ранее в четверг телеканал "Аль-Арабийя" сообщал со ссылкой на командующего аэрокосмическими силами КСИР Амира Али Хаджизаде, что ракетный удар Ирана по иракским базам являлся только первым этапом целой серии операций Тегерана в регионе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, ИРАК, ИРАН, ПЕРЕДИСЛОКАЦИЯ


Похожие новости


Глава Пентагона заявил о планах перебросить военнослужащих США из Сирии на запад Ирака Граждане Азербайджана последние полтора года не вступали в ряды террористических организаций в Сирии и Ираке, заявляют в Баку Иракские ВВС уничтожили 40 террористов в Сирии Ирак намерен бороться с террористами на территории Сирии - премьер-министр В боевых действиях в Ираке и Сирии в составе радикальных религиозных групп погибли более 300 граждан Азербайджана Боевики-иностранцы из 33 стран, воевавшие в Ираке и Сирии, вернулись на родину, их более 5,5 тыс. - глава УКТ ООН Воронков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]