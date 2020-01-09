Поддерживаемые Ираном отряды нарастили присутствие на границе Ирака и Сирии в Дейр-эз-Зоре

Силы, получающие поддержку Ирана, увеличили присутствие вдоль границы Сирии и Ирака в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает в четверг информационный портал "Аль-Масдар" со ссылкой на местные источники.
Отмечается, что проиранские отряды и подразделения Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) перебросили силы в район города Абу-Камаль и переместили сюда тяжелое вооружение.
"Аль-Масдар" при этом указывает на тот факт, что переброска сил произошла после ракетного удара КСИР по иракским базам 8 января.
Портал также напоминает, что поддерживаемые Ираном силы активны в этом районе Сирии с тех пор, как в конце 2017 года сирийская армия и ее союзники освободили его от боевиков.
Кроме этого, указывает "Аль-Масдар", на ирако-сирийской границе дислоцированы значительное число бойцов иракских "Сил народной мобилизации" (СНМ), известных также как "Хашд аш-Шааби" - шиитской коалиции добровольческих формирований, созданной в июне 2014 года как народное ополчение для борьбы с террористической группировкой ИГ .
Как сообщалось, в ночь на 8 января КСИР нанес ракетный удар по иракской авиабазе Аль-Асад в провинции Анбар и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.
Побудительным мотивом обстрела стала операция американских военных в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения КСИР "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель руководителя СНМ Абу Махди аль-Мухандис.
Ранее в четверг телеканал "Аль-Арабийя" сообщал со ссылкой на командующего аэрокосмическими силами КСИР Амира Али Хаджизаде, что ракетный удар Ирана по иракским базам являлся только первым этапом целой серии операций Тегерана в регионе.
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