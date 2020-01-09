Лукашенко не сочтет катастрофой отсутствие договоренностей Москвы и Минска по углеводородам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о приверженности взаимодействию с Россией, несмотря на отсутствие договоренностей об условиях поставки углеводородов в республику.

"По-разному могут устраивать свистопляски и идти переговоры между руководством стран и элитами, но надо смотреть глубже: россияне - наши люди, братья, которые всегда готовы подставить нам плечо в трудную минуту. И сегодня нет катастрофы, если мы даже не договоримся с Россией", - заявил Лукашенко в четверг в Минске на церемонии вручения премии "За духовное возрождение".

Президента цитирует госагентство "БелТА".

По словам Лукашенко, на фоне переговоров об условиях поставки энергоносителей в Белоруссии "вдруг проснулись "свядомыя" (оппозиция - ИФ) и закричали о потере суверенитета. По их мнению, надо было давно отказаться от тесных отношений с Россией", - отметил президент.

"Если бы мы эти шаги сделали, мы бы с вами здесь не находились, - заявил Лукашенко. - Россия - это не просто огромная страна, дружественный нам народ. Это страна, где мы покупали сырье. Самое главное (сырья море, мы можем купить его в любой стране) - это наш общий рынок. Мы все перелопачивали и перерабатывали на этом пространстве".

По словам президента, в случае политического конфликта с Россией Белоруссия повторила бы сценарий Украины. "И что может случиться и случилось бы - посмотрите на соседнюю Украину. Это отчасти потому, что по живому все порвали и поломали", - сказал Лукашенко.

"Мы должны жить в своей стране, должны понимать, во имя чего живем. И ни в коем случае не должны смотреть на своих соседей, особенно россиян. Кому-то очень хочется, чтобы мы столкнули два народа. Тогда все - крест на нас", - заявил президент.

"Отношения между белорусами и россиянами являются показателем того, как должно развиваться сотрудничество не только между соседями, но и в целом - даже между США и Ираном. Поэтому не надо думать, что где-то на Западе или на Востоке кто-то нам принесет и подарит счастье. Счастье в наших руках", - сказал Лукашенко.