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ТЭК 09.01.2020 20:11

Лукашенко: "Газпром" зарабатывает на Белоруссии в три раза больше, чем на Германии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что "Газпром" зарабатывает на республике в три раза больше, чем на Германии.

"75 лет Великой Победы. Все горлопаним где только возможно - и в России, и в Беларуси. Но "Газпром" сегодня на Беларуси зарабатывает в три раза больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально", - заявил Лукашенко в четверг на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", специальной премии деятелям культуры и искусства и премии "Белорусский спортивный Олимп".

Президента цитирует госагентство "БелТА".

Лукашенко также подчеркнул, что продолжает настаивать на внутрироссийских ценах на газ для Белоруссии.

По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты при продаже "Газпрому" белорусской газотранспортной системы (ранее "Белтрансгаз", в настоящее время "Газпром трансгаз Беларусь" - ИФ).

"Когда мы в 2011 году шли на продажу "Белтрансгаза" (за $5 млрд в течение 4 лет - ИФ), была жесткая договоренность, что за пять лет мы выйдем на внутрироссийскую цену по газу. Кто-то это забыл, я помню. Поэтому настаиваю, чтобы это было реализовано", - сказал Лукашенко.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]