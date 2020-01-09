Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8896 RUR   0.0277 GBR   2.2288 TRY   0.2872

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.61 -3.09 Brent 65.44 -2.83

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 09.01.2020 21:40

Эр-Рияд считает удары Ирана по военным базам с американскими военными нарушением суверенитета Ирака

Саудовская Аравия осудила ракетные удары Ирана по иракским военным базам, где находятся американские военные, и расценивает их как нарушение суверенитета Ирака, сообщает в четверг государственное телевидение королевства.

"Саудовская Аравия призывает все стороны проявлять сдержанность", - подчеркивают местные СМИ.

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ. Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

При этом, как стало известно, иранская сторона заранее предупредила Ирак об ударах. Таким образом, все военные, находившиеся на базах, получили время, чтобы укрыться. Кроме того, по мнению наблюдателей, решение нанести удары ночью отчасти вызвано желанием Тегерана избежать гибели людей: ночью большинство военных спали в безопасных укрытиях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: САУДАРАВИЯ, ИРАН, ИРАК, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


ООН не может подтвердить, что нефтяные объекты Саудовской Аравии были обстреляны иранскими ракетами - доклад На иранском танкере около побережья Саудовской Аравии произошел взрыв, зафиксирован разлив нефти Европейские лидеры в Нью-Йорке признавались, что не знают виновных в атаке на саудовские нефтяные объекты - Рухани Эр-Рияд будет считать актом войны атаку на Saudi Aramco, если выяснится, что она совершена с территории Ирана Йеменские повстанцы предупредили о якобы готовящихся Ираном новых ударах по Саудовской Аравии США разместили эсминец с системой ПРО на севере Персидского залива для защиты Саудовской Аравии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]