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Регион 09.01.2020 21:43

Трамп заявил, что сомневается в том, что причина крушения украинского лайнера под Тегераном состояла в механической неполадке

Президент США Дональд Трамп завил о сомнениях в том, что причиной катастрофы украинского лайнера под Тегераном стал технический фактор.

"У меня есть подозрения на этот счет", - приводит телеканал CBS слова Трампа, сказанные в Белом доме в четверг.

"Кто-то, на той стороне, мог совершить ошибку", - пояснил американский лидер.

При этом он напомнил, что полет украинского самолета проходил при "довольно-таки неблагоприятных окружающих обстоятельствах".

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]