Статьи обвинения против Трампа вскоре будут переданы в Сенат - Пелоси

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси намерена в скором времени передать в Сенат статьи обвинения, выдвинутые против президента США Дональда Трампа, сообщило в четверг агентство Bloomberg.
"Я не собираюсь держать их (статьи обвинения - ИФ) вечно", - заявила Пелоси в четверг.
"Я передам их, когда буду готова, и это определенно произойдет в скором времени", - добавила она.
Она пояснила, что требуется получить больше деталей по процедуре импичмента от лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла до того, как Сенат получит статьи обвинения.
Ранее в четверг Макконнелл заявил, что на следующей неделе Сенат приступит к другим законодательным мероприятиям в случае, если Пелоси не представит статьи обвинения против Трампа.
"Если спикер продолжит отказываться от дачи обвинений суду, Сенат на следующей неделе займется делами наших людей", - заявил Макконелл.
"Мы будем исходить из того, что демократам Палаты представителей слишком стыдно продвигать дальше (дело по обвинению Трампа - ИФ)", - отметил лидер сенатского большинства.
В конце прошлого года Палата представителей США объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.
Ожидается, что в январе этого года в Сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.
В верхней палате Конгресса в таких случаях предусмотрен судебный процесс, в котором сенаторы становятся присяжными, а члены Палаты представителей выступают в качестве стороны обвинения. В конце процесса проводится голосование. Чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов.
Большинство в Сенате - 53 места - сейчас принадлежит партии Трампа - республиканцам. Поэтому, как считают наблюдатели, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.
Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.
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