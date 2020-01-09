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Происшествия 09.01.2020 22:00

Украинский лайнер был сбит иранской ракетой, вероятно, по ошибке - Newsweek

Лайнер "Боинг-737" авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" (МАУ), потерпевший крушение под Тегераном, был уничтожен иранскими системами ПВО, вероятно, случайно, утверждает ряд источников, на которых ссылается американский журнал Newsweek.

"Украинский рейс, который разбился возле иранской столицы Тегерана, был сбит зенитным ракетным комплексом, заявили Newsweek сотрудник Пентагона, высокопоставленный сотрудник разведки США и служащий иракской разведки", - пишет журнал.

По мнению источников, лайнер сбил состоящий на вооружении Ирана комплекс противовоздушной обороны Тор-М1, произведенный в России.

"Один сотрудник Пентагона и один высокопоставленный сотрудник разведки США заявили Newsweek, что, по оценкам Пентагона, инцидент носил непредумышленный характер", - отмечает журнал.

Также в статье говорится, что после ракетного удара Ирана по иракским военным базам системы ПВО Ирана находились в активном состоянии.

В то же время в Центральном командовании Вооруженных сил США, госдепартаменте и Совете Безопасности США не стали комментировать эту информацию.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

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Тэги: ИРАН, АВИАКАТАСТРОФА, ВЕРСИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]