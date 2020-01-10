Китайский ЦБ принял заявку AmEx на запуск бизнеса в КНР

American Express Co. (AmEx) приблизилась еще на шаг к выходу на китайский рынок платежей и денежных переводов, объем которого оценивается в $27 трлн.

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) сообщил в своем официальном аккаунте на платформе WeChat, что принял заявку AmEx на запуск бизнеса в сфере обработки операций по банковским картам в КНР.

В ноябре 2018 года AmEx первой среди иностранных платежных систем получила от китайских регуляторов разрешение начать подготовку к выходу на рынок КНР после создания совместного бизнеса для обслуживания платежей по банковским картам с китайской LianLian, местным поставщиком услуг в сфере финансовых технологий.

Тот факт, что НБК принял заявку AmEx, говорит о возможности скорой выдачи китайским Центробанком разрешения на запуск бизнеса компании в КНР.

В июне 2015 года Пекин разрешил иностранным компаниям подавать заявки на получение лицензий для работы на китайском рынке банковских карт при создании ими подразделений в КНР или приобретении местных компаний.

Таким образом, Пекин намерен ограничить монополию государственной платежной системы China UnionPay на китайском рынке.

Однако крупнейшие в мире платежные системы - Visa Inc. и MasterCard - до сих пор не получили разрешения на работу в КНР.

По данным на конец сентября 2015 года число банковских карт, находящихся в обращении в Китае, составило 8,2 млрд, причем 90% из них - дебетовые.

В сфере мобильных платежей AmEx придется конкурировать с крупными местными игроками, лидерами среди которых являются Alipay и WeChat Pay. По данным iPesearch, Китай является мировым лидеров по объему мобильных платежей, который в 2018 году достиг $27 трлн.