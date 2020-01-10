Глава МИД Франции считает, что ядерное оружие у Ирана может появиться через год или два

Глава МИД Ирана Жан-Ив Ле Дриан заявил в пятницу, что если Иран не будет соблюдать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе, то через год или два при желании сможет разработать ядерное оружие.
"Если они продолжат уничтожать венское соглашение, тогда, да, довольно скоро, через год или два, они могут получить доступ к ядерному оружию", - сказал Ле Дриан в эфире радиостанции РТЛ.
В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников подписали СВПД, однако в 2018 году Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении экономических санкций против Тегерана. В связи с этим Иран провел поэтапное сокращение своих обязательств по СВПД.
В январе Иран объявил о пятом, финальном шаге по отходу от договоренностей по СВПД. "Иран окончательно откажется от ограничений по ядерной сделке, прежде всего касающихся числа центрифуг. Таким образом иранская ядерная программа не будет иметь никаких ограничений в части производства, включая мощности по обогащению, процентное соотношение и количество обогащенного урана, а также исследования в этой области и дальнейшее развитие программы", - говорилось в распространенном заявлении правительства страны.
При этом отмечалось, что Иран продолжит свое сотрудничество с МАГАТЭ и вернется к выполнению своих обязательств по ядерной сделке, если санкции в отношении страны будут сняты и учет интересов Ирана будет гарантирован.
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