Гражданин Узбекистана проведет в колонии 5,5 лет за пропаганду терроризма - Генпрокуратура РФ

Гражданин Узбекистана осужден в Москве на пять с половиной лет заключения за пропаганду терроризма, сообщили в Генпрокуратуре России в пятницу.
"Второй Западный окружной военный суд признал 24-летнего гражданина Республики Узбекистан Шермухаммада Шамсиддинова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")", - говорится в сообщении.
По данным следствия, Шамсиддинов с 2016 по 2018 годы "умышленно разместил на своей персональной странице в одной из социальных сетей аудио- и видеофайлы, содержащие оправдание деятельности террористических организаций, пропаганду идеологии насилия, обоснования необходимости совершения террористических актов в ходе такой борьбы, а также призывы неограниченного круга лиц из числа пользователей сети "Интернет" присоединиться террористическим организациям".
Обвинение по делу поддерживала группа государственных обвинителей прокуратуры Москвы под руководством прокурора города Дениса Попова, отметили в надзорном ведомстве.
С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Шамсиддинова к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с созданием и администрированием сайтов в электронных и информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети "Интернет", сроком на три года.
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