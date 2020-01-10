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СНГ 10.01.2020 15:29

Гражданин Узбекистана проведет в колонии 5,5 лет за пропаганду терроризма - Генпрокуратура РФ

Гражданин Узбекистана осужден в Москве на пять с половиной лет заключения за пропаганду терроризма, сообщили в Генпрокуратуре России в пятницу.

"Второй Западный окружной военный суд признал 24-летнего гражданина Республики Узбекистан Шермухаммада Шамсиддинова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, Шамсиддинов с 2016 по 2018 годы "умышленно разместил на своей персональной странице в одной из социальных сетей аудио- и видеофайлы, содержащие оправдание деятельности террористических организаций, пропаганду идеологии насилия, обоснования необходимости совершения террористических актов в ходе такой борьбы, а также призывы неограниченного круга лиц из числа пользователей сети "Интернет" присоединиться террористическим организациям".

Обвинение по делу поддерживала группа государственных обвинителей прокуратуры Москвы под руководством прокурора города Дениса Попова, отметили в надзорном ведомстве.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Шамсиддинова к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с созданием и администрированием сайтов в электронных и информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети "Интернет", сроком на три года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ТЕРРОРИЗМ, ПРОПАГАНДА, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]