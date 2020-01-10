Помпео допускает крушение украинского самолета в Иране из-за неисправности

Госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что причиной крушения Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" в Иране 8 января стали технические неисправности.
"Нам необходимо посмотреть, что является основной причиной этого. Возможно, это механические неисправности, но мы должны это увидеть. Если на самом деле это было что-то более коварное, американский народ должен знать, что это иранское правонарушение", - сказал Помпео в интервью телеканалу Fox News, комментируя заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо о том, что причиной крушения лайнера стало попадание иранской ракеты класса "земля-воздух".
"Мы должны докопаться до истины, и важно докопаться до истины быстро. Я видел сообщения. Я могу только сказать, что нам надо докопаться до истины очень-очень быстро", - заявил госсекретарь США, выразив надежду на то, что иранцы будут сотрудничать в расследовании.
Накануне Трюдо, сославшись на данные разведслужб Канады и союзников, заявил, что причиной крушения украинского самолета близ Тегерана стало попадание иранской ракеты класса "земля-воздух".
Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился рано утром 8 января в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.
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