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Финансы 10.01.2020 14:56

Аграркредит выиграл суд, должен получить $34,4 млн и 11,2 млн евро

Петербургскую АО «Международная Балтийская Инвестиционная Компания» («МБИК»), которая владеет официальной гостиницей Государственного Эрмитажа, обязали выплатить $34,425 млн и 11,249 млн евро азербайджанской АКО «Аграркредит».

Такое решение принял Арбитражный суд Санкт–Петербурга и Ленобласти, сообщает АБН (Агентство бизнес новостей).

Суть спора «Аграркредит» и «МБИК» в задолженности по оплате векселей, оформленных в 2014-2016 годах. Вексельные займы были изначально взяты компанией у Международного банка Азербайджана, но по соглашению с ним вопросами взыскания долгов занимается «Аграркредит».

Из материалов арбитражного суда следует, что в 2017 году «Аграркредит» и «МБИК» заключили соглашение об отступном. Все вопросы должны были быть решены всего за 8,6 миллионов долларов США, но при условии, что эти отступные «МБИК» выплатит до 1 июня 2018 года. Однако этого, похоже, не произошло, и «Аграркредит» обратилась в арбитраж.

Изначально Аграркредит от «МБМК» потребовало $36 млн и 11 млн евро.

У «МБИК» два учредителя — Малик Бабаев и ООО «Стройкорпорация Оксми», единственным учредителем которого выступает Элшан Бабаев.

А.Азизов

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Тэги: АГРАРКРЕДИТ, ДОЛГ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]