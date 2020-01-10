Аграркредит выиграл суд, должен получить $34,4 млн и 11,2 млн евро

Петербургскую АО «Международная Балтийская Инвестиционная Компания» («МБИК»), которая владеет официальной гостиницей Государственного Эрмитажа, обязали выплатить $34,425 млн и 11,249 млн евро азербайджанской АКО «Аграркредит».
Такое решение принял Арбитражный суд Санкт–Петербурга и Ленобласти, сообщает АБН (Агентство бизнес новостей).
Суть спора «Аграркредит» и «МБИК» в задолженности по оплате векселей, оформленных в 2014-2016 годах. Вексельные займы были изначально взяты компанией у Международного банка Азербайджана, но по соглашению с ним вопросами взыскания долгов занимается «Аграркредит».
Из материалов арбитражного суда следует, что в 2017 году «Аграркредит» и «МБИК» заключили соглашение об отступном. Все вопросы должны были быть решены всего за 8,6 миллионов долларов США, но при условии, что эти отступные «МБИК» выплатит до 1 июня 2018 года. Однако этого, похоже, не произошло, и «Аграркредит» обратилась в арбитраж.
Изначально Аграркредит от «МБМК» потребовало $36 млн и 11 млн евро.
У «МБИК» два учредителя — Малик Бабаев и ООО «Стройкорпорация Оксми», единственным учредителем которого выступает Элшан Бабаев.
А.Азизов
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