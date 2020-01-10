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Это интересно 10.01.2020 15:04

В Бишкеке начали строить Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана, на открытие ждут президента Алиева

В Бишкеке состоялась церемония закладки капсулы под строительство Парка дружбы Кыргызстана и Азербайджана, сообщает сайт президента Кыргызстана.

В церемонии принял участие президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и посол Азербайджана Хидаят Оруджев.

Парк будет расположен на территории 5,5 га. Помимо прочей инфраструктуры в нем будут установлены фонтаны, искусственные бассейны, открытый амфитеатр, детские площадки.

Жээнбеков сообщил, что открытие парка состоится в рамках официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан в 2020 году.

По его словам, договоренность о строительстве парка была достигнута по итогам переговоров глав двух государств на полях Тюркского саммита в городе Чолпон-Ата в 2018 году и в городе Баку в 2019 году.

Кроме этого, азербайджанская сторона намерена построить среднюю школу в жилмассиве «Кок-Джар» г. Бишкек.

Глава государства отметил, что эти мероприятия реализовываются в рамках ранее достигнутых договоренностей и являются свидетельством высокого уровня дружбы и сотрудничества стран.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КЫРГЫЗСТАН, ПАРК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]