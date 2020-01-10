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Дальнее зарубежье 10.01.2020 15:07

Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по позициям "Хезболлы" на севере Сирии

Авиация возглавляемой США международной коалиции по борьбе с террористической групировкой ИГИЛ нанесла удар по позициям военизированной ливанской шиитской организации "Хезболла" в северной сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщил корреспондент турецкого агентства "Анадолу".

Воздушный удар был нанесен в ночь на пятницу по боевикам "Хезболлы", которыми командуют офицеры иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). В ходе атаки уничтожены четыре танка, сообщает "Анадолу".

По данным агентства, в последние дни Иран и правительственные силы Сирии начали стягивать живую силу и технику в районы провинции Дейр-эз-Зор к западу от реки Евфрат, тогда как США и курдские ополченцы наращивают военное присутствие на востоке от Евфрата.

Осенью 2019 года Турция начала на севере Сирии операцию по созданию вдоль границы зоны безопасности, которая была свободной от курдских ополченцев из Отрядов народной самообороны (ОНС), причисляемых Анкарой к террористическим организациям.

После начала операции США вывели из этих районов своих военнослужащих.

В результате договоренностей с США, а затем с Россией Турция остановила операцию, а курдские ополченцы были отведены на северо-востоке Сирии на 30 км от границы. Однако вскоре США вернули часть своих военных в нефтеносные районы к востоку от реки Евфрат.

Анкара заявляет, что часть формирований курдов, вопреки договоренностям, остались на севере Сирии.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, СИРИЯ, АВИАУДАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]