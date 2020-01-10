Авиация возглавляемой США международной коалиции по борьбе с террористической групировкой ИГИЛ нанесла удар по позициям военизированной ливанской шиитской организации "Хезболла" в северной сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщил корреспондент турецкого агентства "Анадолу".
Воздушный удар был нанесен в ночь на пятницу по боевикам "Хезболлы", которыми командуют офицеры иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). В ходе атаки уничтожены четыре танка, сообщает "Анадолу".
По данным агентства, в последние дни Иран и правительственные силы Сирии начали стягивать живую силу и технику в районы провинции Дейр-эз-Зор к западу от реки Евфрат, тогда как США и курдские ополченцы наращивают военное присутствие на востоке от Евфрата.
Осенью 2019 года Турция начала на севере Сирии операцию по созданию вдоль границы зоны безопасности, которая была свободной от курдских ополченцев из Отрядов народной самообороны (ОНС), причисляемых Анкарой к террористическим организациям.
После начала операции США вывели из этих районов своих военнослужащих.
В результате договоренностей с США, а затем с Россией Турция остановила операцию, а курдские ополченцы были отведены на северо-востоке Сирии на 30 км от границы. Однако вскоре США вернули часть своих военных в нефтеносные районы к востоку от реки Евфрат.
Анкара заявляет, что часть формирований курдов, вопреки договоренностям, остались на севере Сирии.
Баку и София планируют расширить военное сотрудничество
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза – Минобороны
ЦИК Азербайджана утвердил около 700 кандидатов на парламентские выборы
Центробанк Азербайджана в 2020г запустит систему мгновенных платежей
Lufthansa и Austrian Airlines приостанавливают полеты в Тегеран
Центробанк Азербайджана намерен в 2020г удержать инфляцию на уровне 4% - Рустамов
Убийца девочки в Товузском районе признал свою вину - Генпрокуратура
В Бишкеке начали строить Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана, на открытие ждут президента Алиева
Туроператоры недовольны запретом на встречу туристов с табличками в аэропорту Стамбула
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
Президент Алиев выделил 2,1 млн манатов на улучшение доступа к питьевой воде в Агджабединском районе
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) снизил процентные ставки по кредиту наличными
В Баку состоялся творческий вечер ко дню рождения композитора Максима Дунаевского
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе