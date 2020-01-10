В Афганистане разбился военный вертолет - третий на этой неделе

Вертолет афганской национальной армии потерпел крушение в провинции Пактика, на востоке страны, сообщает в пятницу Ariana News.

Подробности произошедшего пока не сообщаются, между тем это уже третье ЧП, связанное с вертолетами афганской армии в течении нынешней недели.

Две аварии военных вертолетов были зафиксированы в минувшую среду. Сначала министерство обороны Афганистана сообщило о крушении вертолета Ми-35 в западной провинции Фарах, погибли два пилота. Отмечалось, что вертолет потерпел крушение по техническим проблемам.

Позже в тот же день военное ведомство признало еще одно ЧП - вертолет национальной армии Афганистана совершил аварийную посадку в восточной провинции Пактия. В ходе инцидента никто не пострадал, говорилось в сообщении пресс-центра министерства обороны.

Вместе с тем телеканал 1TV со ссылкой на представителя полиции провинции Шах Мохаммада Ариана сообщил, что по меньшей мере 10 человек получили ранения в результате инцидента в Пактии.