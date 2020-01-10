Баку и София планируют расширить военное сотрудничество

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов в пятницу встретился с чрезвычайным и полномочным послом Болгарии в Азербайджане Николаем Янковым.

На встрече Янков отметил о заинтересованности Болгарии в расширении военного сотрудничества с Азербайджаном.

«В ходе встречи были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией, расширение связей в военно-технической, военно-образовательной сферах, организация взаимных визитов, а также другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес», - отмечает пресс-служба Минобороны.

Собеседники также обсудили военно-политическую ситуацию в регионе.

Х.Насирзаде