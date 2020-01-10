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Оборона 10.01.2020 15:22

Баку и София планируют расширить военное сотрудничество

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов в пятницу встретился с чрезвычайным и полномочным послом Болгарии в Азербайджане Николаем Янковым.

На встрече Янков отметил о заинтересованности Болгарии в расширении военного сотрудничества с Азербайджаном.

«В ходе встречи были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией, расширение связей в военно-технической, военно-образовательной сферах, организация взаимных визитов, а также другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес», - отмечает пресс-служба Минобороны.

Собеседники также обсудили военно-политическую ситуацию в регионе.

Х.Насирзаде

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Тэги: БОЛГАРИЯ, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]