Баку и София планируют расширить военное сотрудничество

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов в пятницу встретился с чрезвычайным и полномочным послом Болгарии в Азербайджане Николаем Янковым.
На встрече Янков отметил о заинтересованности Болгарии в расширении военного сотрудничества с Азербайджаном.
«В ходе встречи были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией, расширение связей в военно-технической, военно-образовательной сферах, организация взаимных визитов, а также другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес», - отмечает пресс-служба Минобороны.
Собеседники также обсудили военно-политическую ситуацию в регионе.
Х.Насирзаде
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