Зеленский получил от посольства США в Киеве данные по авиакатастрофе в Тегеране

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о получении руководством страны важных данных по катастрофе украинского лайнера под Тегераном в ходе встречи с руководством посольства США в Украине.
"Вместе с президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности, руководителем посольства в Украине Кристиной Квин. Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами", - написал Пристайко в своем микроблоге в твиттере.
По его словам, позднее в пятницу ожидается разговор Зеленского с госсекретарем США Майком Помпео.
Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился рано утром 8 января в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.
На следующий день Джастин Трюдо, премьер-министр Канады, несколько десятков граждан которой погибли в катастрофе, заявил со ссылкой на имеющиеся разведданные, что самолет был сбит иранской ракетой типа "земля-воздух". Позднее примерно то же самое сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, намек на поражение иранской ракетой украинского самолета сделал и президент США Дональд Трамп.
В пятницу утром президент Украины заявил относительно попадания в самолет ракеты, что эта версия не исключается, но на сегодня не является подтвержденной. Зеленский призвал международных партнеров, прежде всего, правительства США, Канады и Великобритании, представить имеющиеся в их распоряжении данные о катастрофе.
Баку и София планируют расширить военное сотрудничество
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза – Минобороны
ЦИК Азербайджана утвердил около 700 кандидатов на парламентские выборы
Центробанк Азербайджана в 2020г запустит систему мгновенных платежей
Lufthansa и Austrian Airlines приостанавливают полеты в Тегеран
Центробанк Азербайджана намерен в 2020г удержать инфляцию на уровне 4% - Рустамов
Убийца девочки в Товузском районе признал свою вину - Генпрокуратура
В Бишкеке начали строить Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана, на открытие ждут президента Алиева
Туроператоры недовольны запретом на встречу туристов с табличками в аэропорту Стамбула
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
Президент Алиев выделил 2,1 млн манатов на улучшение доступа к питьевой воде в Агджабединском районе
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) снизил процентные ставки по кредиту наличными
В Баку состоялся творческий вечер ко дню рождения композитора Максима Дунаевского
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе