Зеленский получил от посольства США в Киеве данные по авиакатастрофе в Тегеране

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о получении руководством страны важных данных по катастрофе украинского лайнера под Тегераном в ходе встречи с руководством посольства США в Украине.

"Вместе с президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности, руководителем посольства в Украине Кристиной Квин. Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами", - написал Пристайко в своем микроблоге в твиттере.

По его словам, позднее в пятницу ожидается разговор Зеленского с госсекретарем США Майком Помпео.

Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился рано утром 8 января в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

На следующий день Джастин Трюдо, премьер-министр Канады, несколько десятков граждан которой погибли в катастрофе, заявил со ссылкой на имеющиеся разведданные, что самолет был сбит иранской ракетой типа "земля-воздух". Позднее примерно то же самое сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, намек на поражение иранской ракетой украинского самолета сделал и президент США Дональд Трамп.

В пятницу утром президент Украины заявил относительно попадания в самолет ракеты, что эта версия не исключается, но на сегодня не является подтвержденной. Зеленский призвал международных партнеров, прежде всего, правительства США, Канады и Великобритании, представить имеющиеся в их распоряжении данные о катастрофе.