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АПК 10.01.2020 15:30

В Азербайджане ищут инвестора для строительства теплиц стоимостью $37,65 млн

ООО «Easy Crop» планирует привлечь инвестора для проекта строительства в Азербайджане теплиц, стоимость проекта - $37,65 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«Easy Crop подготовила бизнес-план по строительству на территории Азербайджана теплиц по новейшим технологиям. Проект оценивается в $37,65 млн. Компания ищет инвестора, который возьмет на себя 100%-ое финансирование проекта», - сообщили в правительстве.

Согласно бизнес-плану Easy Crop, проект может быть реализован в течение трех лет, срок его окупаемости составляет 8 лет.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТЕПЛИЦЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ИНВЕСТОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]