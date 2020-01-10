В Азербайджане ищут инвестора для строительства теплиц стоимостью $37,65 млн

ООО «Easy Crop» планирует привлечь инвестора для проекта строительства в Азербайджане теплиц, стоимость проекта - $37,65 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«Easy Crop подготовила бизнес-план по строительству на территории Азербайджана теплиц по новейшим технологиям. Проект оценивается в $37,65 млн. Компания ищет инвестора, который возьмет на себя 100%-ое финансирование проекта», - сообщили в правительстве.

Согласно бизнес-плану Easy Crop, проект может быть реализован в течение трех лет, срок его окупаемости составляет 8 лет.

Н.Аббасова