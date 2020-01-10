Пресс-релиз

13 января 2020 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоится вебинар Президентской библиотеки «Учреждение ордена Святого Георгия Победоносца».
Орден Святого Георгия Победоносца был учреждён императрицей Екатериной II 26 ноября (7 декабря) 1769 года. В российской истории он стал символом личной храбрости. Орден имел 4 степени и предназначался для награждения за отличие в военных подвигах.
В ходе вебинара будут продемонстрированы материалы, относящиеся к истории высшей военной награды Российской империи – архивные документы, монографии, диссертации, фотографии.
Начало - в 11.00. Адрес: Баку, проспект Ходжалы, д.20, метро «Хатаи».
Вход свободный.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
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